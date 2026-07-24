Ефимов: Три здания для полиции и пожарное депо построили на северо-востоке Москвы
Строительство четырех новых объектов в рамках программы «Безопасный город» завершено в Северо-Восточном административном округе Москвы. Среди них — три здания для размещения отделов полиции и пожарное депо, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Объекты появились в районах Ростокино, Северный и Лосиноостровский. Общая площадь зданий превышает 18,2 тысячи квадратных метров», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Дежурные части оснастили передовым оборудованием для оптимизации работы правоохранительных органов и улучшения качества обслуживания населения. Пожарное депо оборудовали современной техникой, позволяющей оперативно реагировать на экстренные ситуации и эффективно ликвидировать возгорания.
Как уточнили в Градостроительном комплексе Москвы, в Северном районе столицы построили здание для нужд полиции площадью около пяти тысяч квадратных метров. Помимо кабинетов для сотрудников в нем располагаются стрелковый и мультимедийный тиры, зал для занятий борьбой, раздевалки и душевые, а также конференц-зал на 100 человек.
В Департаменте гражданского строительства отметили, что на улице Летчика Бабушкина в районе Лосиноостровский появилось новое четырехэтажное здание отдела полиции общей площадью более шести тысяч квадратных метров. В нем расположатся специализированные подразделения, отдел уголовного розыска, следственный отдел, отделение по вопросам миграции, участковых, а также группы охраны и конвоирования. Кроме того, здесь размещены подразделения тылового обеспечения, дежурная часть и зал оперативного управления.
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