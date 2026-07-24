Ефимов: Три здания для полиции и пожарное депо построили на северо-востоке Москвы

Строительство четырех новых объектов в рамках программы «Безопасный город» завершено в Северо-Восточном административном округе Москвы. Среди них — три здания для размещения отделов полиции и пожарное депо, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Объекты появились в районах Ростокино, Северный и Лосиноостровский. Общая площадь зданий превышает 18,2 тысячи квадратных метров», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Дежурные части оснастили передовым оборудованием для оптимизации работы правоохранительных органов и улучшения качества обслуживания населения. Пожарное депо оборудовали современной техникой, позволяющей оперативно реагировать на экстренные ситуации и эффективно ликвидировать возгорания.