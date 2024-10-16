Ефимов: Три учреждения образования построят по договорам участия на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москве компании-застройщики возведут три образовательных учреждения в рамках соглашений об участии в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Все эти объекты затем будут переданы в городскую систему образования.
Ефимов подчеркнул, что благодаря договорам участия с инвесторами на северо-востоке столицы появится 1475 школьных и 200 дошкольных мест.
«Так, в Марьиной Роще идет строительство образовательного объекта на 650 мест. В Останкинском районе возводится детский сад на 200 мест, а также школа, рассчитанная на 825 учеников. Это позволит снизить нагрузку на существующие учреждения и обеспечить комфортные условия для жителей этих районов», – отметил заместитель мэра.
По его словам, новые образовательные учреждения будут сданы в эксплуатацию уже в будущем году.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский обратил внимание на то, что школы и детские сады сейчас строят с учетом многофункциональности, со спортивными залами и пространствами для творческого развития школьников и дошкольников.
«В школе в Останкине, например, оборудуют инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы и мастерскую акварельной живописи и рисунка», – добавил Овчинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в СВАО.
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