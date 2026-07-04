Ефимов: Три тоннелепроходческих щита работают на втором этапе Троицкой линии

Второй этап Троицкой линии Московского метрополитена возводится при помощи трех тоннелепроходческих механизированных комплексов, диаметр каждого из которых составляет шесть метров. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Второй этап Троицкой линии метро создается по технологии устройства двух однопутных тоннелей. Здесь задействованы три тоннелепроходческих щита. Так, ТПМК “Натали” прошел первые 260 из более чем 2500 метров между будущими станциями “Ватутинки” и “Кедровая” и смонтировал 216 колец обделки. Также между действующей станцией “Новомосковская” и строящейся “Сосенки” работают щиты “Ольга” и “Татьяна”. Первый из них прошел большую часть перегона протяженностью около 1,6 километра – свыше 1500 метров, второй преодолел примерно 350 метров трассы», – добавил Ефимов.

Тоннелепроходка других перегонов начнется, как только будут готовы монтажно-щитовые камеры и оборудование. Ожидается, что участок будет полностью сдан в 2029 году.

На первом этапе было построено 11 станций. О начале возведения второго этапа линии от станции «Новомосковская» до станции «Троицк» столичный мэр Сергей Собянин объявил в октябре 2025 года. По окончании строительства протяженность Троицкой линии превысит 43 километра, на ней будет 17 станций. Она станет самым большим радиусом за МКАД и одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена.

Ранее Собянин заявил, что в рамках масштабной программы развития территорий ТиНАО с 2012 по 2026 год в Новой Москве было открыто 13 станций метро.

