Ефимов: Три спортобъекта возвели инвесторы на территории бывшего Тушинского аэродрома

Три спортивных объекта площадью более 96,5 тысячи квадратных метров возвели инвесторы в рамках проекта развития территории бывшего Тушинского аэродрома с 2014 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Среди них – домашний стадион футбольного клуба «Спартак» площадью около 53 тысяч квадратных метров. Он стал самым крупным из построенных там спортивных объектов. В рамках проекта развития бывшего Тушинского аэродрома также появился спорткомплекс «Чкалов Арена», - рассказал Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, на сегодняшний день в районе Покровское-Стрешнево возводят многофункциональный дворец спорта с ледовой ареной и бассейнами площадью более 30 тысяч квадратных метров. В новом дворце спорта разместятся ледовое поле с трибунами, танцевальный зал, бассейны, пространства для общей физической подготовки и тренажерные залы.

Возведение всех спортобъектов на территории бывшего Тушинского аэродрома ведется под контролем Мосгосстройнадзора. В ведомстве сообщили, что сейчас строители ведут устройство монолитных конструкций на надземном уровне пятиэтажной гостиницы для спортсменов и четырехэтажного многофункционального дворца спорта. Суммарно инспекторы провели на объектах уже четыре выездные проверки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице появились 327 спортивных объектов, 168 из которых возводились с привлечением средств инвесторов.

