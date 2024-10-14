Ефимов: Три новых здания построят на территории Киностудии имени Горького

На территории Киностудии имени Максима Горького появятся три новых здания административно-хозяйственного назначения, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Общая площадь объектов основного и вспомогательного использования составит более 10,7 тысячи квадратных метров. В них разместят складские помещения, здание павильонного комплекса с офисными пространствами, строение площадью более четырех тысяч квадратных метров для хранения костюмов и реквизита», – отметил Ефимов.



По словам главы Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, специалисты выстраивают инженерно-технические сети и системы для обеспечения деятельности персонала. Кроме того, как отметила Княжевская, для проведения работ были изменены правила землепользования и застройки для участка площадью 2,94 гектара.



На сегодняшний день на участке завершился демонтаж ветхих построек и был возведен сервисный центр. На сегодняшний день специалисты возводят центр реквизита и кинопроизводственный комплекс. Планируется отремонтировать фасады и кровлю, обустроить помещения лабораторного корпуса и широкоформатного зала. Прилегающую к киностудии территорию благоустроят.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин добавил, что обновление имущественного комплекса Киностудии имени Максима Горького обеспечит отечественной киноиндустрии возможности для дальнейшего развития.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице появится крупнейшая креативная площадка для полного цикла производства кино.

