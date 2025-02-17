Ефимов: Три новых деловых комплекса построили в центре Москвы в 2024 году

Три новых административно-деловых объекта совокупной площадью более 550 тысяч «квадратов» построили в ЦАО в прошлом году за счет внебюджетных средств, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что объекты возвели в Тверском и Пресненском районах Москвы, их совокупная площадь составляет свыше 552,5 тысячи квадратных метров.

«В общей сложности в построенных в 2024 году деловых центрах организованы условия для более 27 тысяч сотрудников. Помимо офисных помещений, в зданиях организуют подземные паркинги, торговые павильоны, кафе, рестораны, точки быстрого питания, а также физкультурно-оздоровительные центры», – отметил Ефимов.

Застройщики строят новые бизнес-центры около крупных транспортных магистралей и станций метро. Благодаря такому решению посетителям и сотрудникам удобно до них добираться из разных районов столицы как на личном, так и на общественном транспорте.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, самое крупное из построенных в 2024 году зданий – многофункциональный высотный комплекс на территории «Москва-Сити» Moscow Towers площадью более 411 тысяч «квадратов». В здании шесть подземных и 63 наземных этажей. В подземной части здания расположены многоуровневая парковка, а также торговые помещения и прямой переход на станцию метрополитена «Деловой центр». В наземной части здания находятся апартаменты, кафе, рестораны и офисы. Для быстрого и комфортного перемещения посетителей и сотрудников в небоскребе предусмотрено 18 эскалаторов и 98 лифтов.

Еще один заметный деловой объект в ЦАО – небоскребы iCITY. В прошлом году завершилось возведение одной из башен площадью почти 120 тысяч «квадратов». В ней расположились офисы разнообразных конфигураций, торговые павильоны, автопарковка, а также фитнес-центр с бассейном. Проектом предусмотрены интеллектуальные системы автоматизации и энергоэффективности Smart Building.

