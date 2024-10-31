Ефимов: Три многофункциональных комплекса появятся на северо-западе Москвы

Новые общественно-деловые комплексы появятся на земельных участках площадью 4,6 га в районе Хорошево-Мневники (СЗАО) в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Влаидмир Ефимов.



«В Мневниковской пойме формируется современный городской район с хорошей транспортной доступностью, включающий жилые дома, социальные объекты, коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру. Также там появятся три многофункциональных комплекса общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров. Для реализации этих МаИП город предоставит инвесторам 4,6 гектара земли», — отметил вице-мэр.



Цель масштабных инвестиционных проектов — рост числа рабочих мест и инфраструктурное развитие городского пространства. Участки под строительство можно получить без проведения торгов в аренду.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что инвестор получил без торгов участок земли площадью 0,67 га, чтобы построить общественно-деловой центр площадью 33,5 тысячи «квадратов» в Мневниковской пойме за пять лет. Здесь смогут разместиться парковки, спортивная инфраструктура, отделения банков, офисы, магазины и другие объекты, отметил он.



Также на участке площадью 2,59 га возведут общественно-деловой комплекс площадью до 100 тысяч «квадратов», а на участке площадью 1,35 га — бизнес-центр площадью 48,5 тысячи квадратных метров.



Поблизости от всех объектов будет находиться станция метро «Терехово». Здесь будет сформировано многофункциональное пространство, а москвичи получат новые рабочие места.



По словам столичного мэра Сергея Собянина, в Мневниковской пойме появятся порядка трех миллионов «квадратов» недвижимости, в частности, объектов социальной инфраструктуры и жилых домов. Кроме того, здесь появятся общественно-деловые и культурные строения, а также один из самых крупных московских спортивных кластеров.

