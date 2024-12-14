Ефимов: Третью гостиницу перевели на льготную ставку аренды по городской программе

Арендовавший здание на востоке столицы инвестор завершил его реставрацию, открыв в нем гостиницу по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Гостиница категории «три звезды» функционирует на Электрозаводской улице в доме купца Бавыкина.

«Предприниматель провел необходимые реставрационные работы, чтобы сохранить облик здания площадью более 420 квадратных метра. Также были выполнены требования по номерному фонду и классификации, предусмотренные условиями программы «1 рубль за квадратный метр в год», что позволило инвестору перейти на льготную арендную ставку. В результате он сможет экономить примерно 6,8 млн рублей ежегодно», – добавил Ефимов.



По словам министра правительства Москвы, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, гостиница на 18 номеров была открыта в сентябре 2024 года. Она находится в Преображенском районе вблизи реки Яуза. На работы по реставрации инвестор потратил год.

Гендиректор ООО «Отель» Сергей Мелекесцев отметил, что инвестор отремонтировал фальцевую кровлю здания, изготовив новые деревяные окна со стеклопакетами. При этом первый замруководителя Аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Евгений Козлов подчеркнул, что инвестиционная привлекательность гостиничной инфраструктуры напрямую зависит от развития туротрасли столицы.

