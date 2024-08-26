Ефимов: ТиНАО сохраняет лидерство по числу договоров долевого участия

Троицкий и Новомосковский административные округа по итогу семи месяцев 2024 года сохранили лидерство в рейтинге Управления Росреестра по Москве по числу зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В июле 2024 года в Москве оформлено свыше 11,5 тысячи первичных сделок, около трети из них – в ТиНАО. Здесь за месяц зарегистрировано более 3,7 тысячи договоров. ТиНАО лидирует среди столичных округов по количеству оформленных договоров долевого участия на протяжении всего 2024 года», – пояснил он.

На втором месте рейтинга разместился Западный административный округ, в котором за июль 2024 года было зарегистрировано 1,6 тысячи договоров (13,8%). Тройку лидеров замыкает Южный административный округ, в котором оформлено более 1,3 тысячи договоров (11,4%) .

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что Северо-Западный административный округ в сравнении с предыдущим месяцем поднялся с пятого на четвертое место с показателем 1026 договоров. Также в первую пятерку вошел Юго-Восточный административный округ с 837 договорами.

«При этом Северный административный округ в июле уступил две позиции и оказался на шестой строчке рейтинга», – уточнил он.

В общей сложности за семь месяцев 2024 года в столице было оформлено более 80 тысяч долевых договоров. Более 23,8 тысячи из них – в ТиНАО, что составило 29,7% от общего числа регистраций первичных сделок. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, на данный момент в городе реализуется 479 проектов, по ним зарегистрировано 199,6 тысячи договоров долевого участия.

С начала 2024 года в ТИНАО ввели более 950 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Как рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, наряду с жилой застройкой в ТиНАО возводят социальные объекты. Жителям уже доступна развитая социальная инфраструктура, современная дорожно-транспортная сеть и благоприятная экологическая обстановка.

«В составе жилых комплексов размещаются общеобразовательные школы, детские сады, детско-взрослые поликлиники, объекты спорта и отдыха», – заявил он.

Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов страны по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.

