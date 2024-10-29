Ефимов: ТиНАО лидирует по числу оформленных договоров долевого участия

По итогу восьми месяцев 2024 года Троицкий и Новомосковский административные округа лидируют по числу зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости в рейтинге управления Росреестра по Москве, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«За восемь месяцев 2024 года в столице оформлено более 89 тысяч первичных сделок, около трети из них – в ТиНАО. С начала года в округах ввели более 1,4 миллиона квадратных метров жилья», – уточнил он.



По словам Ефимова, в августе 2024 года в ТиНАО было оформлено свыше 2,5 тысячи договоров долевого участия, что в 1,2 раза превышает общее число зарегистрированных первичных сделок в округах, занимающих вторую и третью строчки рейтинга, – ЗАО и ЮАО.



В свою очередь глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов сообщил, что ЮВАО в августе 2024 года поднялся с пятого на четвертое место. Предпоследнее место рейтинга занял ЮЗАО, при этом ЦАО вышел на восьмую строчку.



На данный момент в ТиНАО доступен широкий выбор жилых помещений: от малоэтажного жилья и индивидуального жилищного строительства до многоэтажных комплексов. Эту территорию отличает более низкая себестоимость объектов, развитая социальная инфраструктура, современная дорожно-транспортная сеть и благоприятная экологическая обстановка. Возможность размещения коммерческих предприятий на первых этажах жилых комплексов уже позволило создать для местных жителей десятки тысяч рабочих мест.



По словам главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в ТиНАО сегодня строго соблюдается принцип комплексного развития территории.



«Наряду с жилой застройкой, здесь возводятся социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места», – пояснил он.



В 2024 году в ТиНАО намерены построить свыше 2,1 миллиона квадратных метров жилья и более 800 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов.



Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, в общей сложности в Москве сегодня реализуется 479 проектов долевого строительства площадью 29,5 миллиона квадратных метров.

