Ефимов: ТИМ успешно использовали при проектировании свыше 90 московских объектов

При проектировании свыше 90 московских объектов были применены технологии информационного моделирования (ТИМ), что дало возможность снизить затраты и оптимизировать строительный цикл, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В основе ТИМ лежит создание цифровой информационной модели (ЦИМ), обеспечивающей комплексное представление о проекте. ЦИМ отличается от обычной трехмерной модели тем, что разные специалисты на всех этапах получают совместный доступ к проекту.

«Технологии информационного моделирования внедрили в строительную отрасль Москвы в 2022 году. С этого момента ТИМ успешно применили в проектировании более 90 объектов. Среди них – дороги и мосты, жилая и социальная инфраструктура. Технологии информационного моделирования помогают оптимизировать инвестиционно-строительный цикл и сделать его прозрачным и понятным, а также снизить сметные и эксплуатационные расходы. Благодаря ТИМ затраты на обслуживание зданий сокращаются на 20 процентов», – отметил вице-мэр.

ТИМ успешно зарекомендовали себя и при реализации программы реновации ветхого жилья. Так, отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский, технология использовалась при строительстве ЖК на Судостроительной улице (район Нагатинский Затон) в 2023 году. Применяют ТИМ и в малоэтажном строительстве, где технологии позволяют полностью реализовать функционал умного дома, снизить энергопотребления и расходы на обслуживание.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подчеркнул, что цифровизация строительной отрасли уменьшает затраты, контролирует и ускоряет ход работ, позволяет не допускать ошибок и заботиться о здоровье рабочих, а также решает многие другие задачи.

