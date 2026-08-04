Ефимов: Территория «Выставочный центр» получила схему инженерного обеспечения

В Москве разработали и согласовали комплексную схему инженерного обеспечения (КСИО) для городской территории «Выставочный центр». Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Подготовленный документ охватывает участок площадью 164,4 га в Пресненском районе и определяет развитие его инженерной инфраструктуры. Территория “Выставочный центр” — один из самых сложных градостроительных проектов Москвы», — сообщил он.



По его словам, на сравнительно небольшом участке сформирован деловой район с высокой плотностью застройки, из-за чего придется соединять новые инженерные коммуникации со старой инфраструктурой, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех объектов. Появление КСИО позволит заранее просчитывать все технические решения, синхронизировать строительство и избежать перегрузки сетей, добавил Ефимов.



В этом районе ведется строительство национального центра «Россия». Работы торжественно открыли президент РФ Владимир Путин и глава столицы Сергей Собянин в марте 2026 года. Объект будет иметь площадь свыше 200 тысяч кв. м и рассчитан на прием до 20 тысяч гостей одновременно. В его проекте предусмотрены пресс-центры, выставочные пространства, концертный зал, медиацентры, и площадки для делового общения.



Уточняется, что КСИО для территории «Выставочный центр» предусматривает установку более 20 километров электрических сетей, новых коммуникаций водо- и теплоснабжения, поверхностного стока и телефонной канализации.



Департамент градостроительной политики Москвы с 2025 года ведет разработку и утверждает КСИО территорий с целью строительства и реконструкции объектов регионального значения, которые включены в Адресную инвестиционную программу, а также для реализации программы реновации.

