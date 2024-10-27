Ефимов: Территорию бывшего завода «МиГ» реорганизуют по проекту КРТ

Утвержден проект планировки территории в САО Москвы площадью 89,97 га, большая часть которой приходится на площадку экс-завода «МиГ». Земельный участок будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На месте недействующих производственных цехов бывшего завода “МиГ” по программе КРТ появятся новые кварталы с жильем, общественно-деловыми и социальными объектами. Здесь будет реализована концепция 15-минутного города, благодаря которой у жителей Бегового района в шаговой доступности появится вся необходимая инфраструктура. Всего по проекту планировки территории на участке площадью 63,55 гектара привлеченный по итогам торгов инвестор возведет свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадки составят не менее 300 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 12 миллиардов рублей. Реализация проекта даст городу около 25 тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Площадка расположена поблизости от станций метро «Петровский парк» и «Динамо», на пересечении улицы Маршала Шапошникова, 1-го Боткинского проезда и Ленинградского проспекта.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что в рамках КРТ появится современный жилой квартал площадью свыше 1,4 млн «квадратов». В частности, здесь построят жилье по программе реновации и для иных городских нужд. Также на площадке возведут детско-взрослую поликлинику, школы, детские сады и другую недвижимость суммарной площадью порядка 940 тысяч квадратных метров. Также здесь проложат дороги и благоустроят прилегающую территорию.



В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что особое внимание уделяется благоустройству и созданию транспортной инфраструктуры. Проект будет реализовываться в соответствии с концепцией 15-минутного города.



Проект нового городского центра утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.



Договор о реорганизации участка заключен с предприятием ООО «Энимерози», входящей в группу компаний Capital Group. Срок действия соглашения — 26 лет.



По словам директора по правым вопросам, члена правления застройщика Владимира Галактионова, реализация проекта позволит преобразовать закрытую для горожан депрессивную территорию в транспарентное пространство для отдыха, работы и жизни.



Сегодня в Москве по поручению Собянина реорганизуют 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

