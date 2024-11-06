Ефимов: Теннисный центр появится в Хорошево-Мневниках в рамках МаИП

Крупный спортивный комплекс появится в районе Хорошево-Мнёвники на северо-западе российской столицы. Объект возведут по программе масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, там можно будет заниматься большим и настольным теннисом, падел-теннисом, сквошем и бадминтоном.

«На территории Мневниковской поймы формируется спортивный кластер, который будет включать в себя несколько крупных комплексов. В их числе – теннисный центр предельной площадью 22,5 тысячи квадратных метров. Для его строительства инвестору в рамках реализации масштабного инвестпроекта без торгов предоставлен в аренду земельный участок площадью свыше 2,2 гектара», – раскрыл детали проекта заммэра.

Участки инвесторам в рамках МаИП город предоставляет без организации аукциона. Такой механизм действует в отношении промышленных производств, социальных и спортивных объектов, деловой и транспортной инфраструктуры. Как рассказал глава Департамента городского имущества Максим Гаман, так, ранее под строительство Международной академии хоккея Александра Овечкина было выделено свыше трех гектаров земли, для ледового дворца сборной команды РФ по керлингу – почти 2,5 гектара.

Инвестор также планирует построить в Мневниковской пойме, помимо теннисного центра, многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс проектной площадью 25 тысяч квадратных метров. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин озвучил планы, согласно которым, на данной территории будет возведено около трех миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Там также создадут один из крупнейших спортивных городских кластеров.

