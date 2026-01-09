Ефимов: Темпы программы КРТ в Москве за квартал ускорились почти в три раза

Российская столица одобрила 43 проекта комплексного развития территорий за четвертый квартал 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Темпы программы комплексного развития территорий ускоряются. Только в четвертом квартале 2025 года в столице приняли 43 проекта КРТ – это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. Они предусматривают редевелопмент 457 гектаров неэффективно используемых участков в 41 столичном районе. В совокупности там построят более семи миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе почти три миллиона квадратных метров общественно-деловой и производственной инфраструктуры. В результате депрессивные территории качественно обновятся, а для горожан создадут свыше 50 тысяч рабочих мест», – раскрыл детали заммэра.

Принятые проекты КРТ предстоит реализовать в 41 районе в 10 административных округах столицы. По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, лидирует по количеству принятых за октябрь – декабрь решений о КРТ Юго-Восточный административный округ.

«В рамках восьми проектов, которые предстоит реализовать в районах Капотня, Люблино, Марьино, Рязанский, Текстильщики и Южнопортовый, реорганизуют 67,8 гектара земли. Здесь появится около 993 тысяч квадратных метров недвижимости. Около трети из них – почти 311 тысяч "квадратов" – придется на жилье для реализации программы реновации», - рассказал Овчинский.

Оператором комплексного развития всех этих территорий выступит Московский фонд реновации. Больше всего новых домов в рамках проекта КРТ по реновации построят в Южнопортовом районе - в Дубровском проезде в Первом, Втором и Третьем кварталах Капотни.

Сейчас в Москве запущенно уже почти 400 проектов КРТ. Они находятся на разных стадиях проработки и реализации. Программа стартовала по поручению мэра Сергея Собянина, в неё включены бывшие промышленные зоны. Там на неэффективно используемых и незастроенных участках создают современную городскую среду, которая органично интегрируются в общегородскую ткань мегаполиса.