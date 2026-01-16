Ефимов: Технопарки Москвы в 2025 году сэкономили 300 млн рублей

Двадцать московских технопарков и промышленных комплексов, которые имеют статус инвестиционного приоритетного проекта, в 2025 году сэкономили на льготной аренде земли более 300 миллионов рублей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В течение 2025 года 20 столичных предприятий воспользовались льготной ставкой аренды земли, на которой расположены производственные здания. Из них 16 продлили право на льготу, еще четыре компании получили такую поддержку впервые», – сообщил он.

Два технопарка и два промышленных комплекса со статусом инвестиционных приоритетных проектов в 2025 году впервые получили льготу на аренду земли для эксплуатации зданий.

В свою очередь министр столичного правительства, глава столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что, имея право на льготную ставку, технопарки платят 0,01% от кадастровой стоимости земли. Город впервые предоставил такую меру поддержки научно-производственному предприятию, которое занимается производством в сфере электроники.

По ее словам, ставку 0,3% в 2025 году также получили такие промышленные комплексы, как фармацевтическая компания «Биотики» и научно-производственное предприятие «Темп» имени Ф. Короткова.

«Общая экономия для этих четырех предприятий за год составила свыше 80 миллионов рублей», – уточнила Соловьева.

Льготные ставки на аренду земли для подобных предприятий действуют в столице с 2016 года. Выгодные условия предоставляются на 10 лет и распространяются на производства в социально значимых и наукоемких отраслях экономики. При этом статус ведения деятельности нужно подтверждать каждый год.

