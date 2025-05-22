Ефимов: Технопарк в районе Очаково-Матвеевское готов на 80%
Строительство пищевого технопарка на западе Москвы планируется завершить до конца 2025 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Здание возводят в промышленной зоне рядом с комбинатом “Очаково” по адресу: Рябиновая улица, владение 44/1. Четырехэтажный технопарк для производства пищевых продуктов площадью более 10 тысяч квадратных метров в районе Очаково-Матвеевское готов более чем на 80 процентов», – рассказал заместитель мэра.
По его словам, сейчас подходит к концу устройство кровли, идут фасадные и отделочные работы, закрытие теплового контура.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский уточнил, что в новом технопарке будут расположены производственные помещения со встроенными административно-бытовыми блоками.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, проинформировала о предоставлении пищевому технопарку льготу на аренду земельного участка площадью 0,89 гектара в районе Очаково-Матвеевское. Она подчеркнула, что благодаря этому инвестор сможет сэкономить в текущем году почти 6,8 миллиона рублей.
Генеральный директор компании застройщика RBNA Павел Несмачный отметил, что первый в столице фудтех-технопарк, спроектированный специально под потребности пищевой индустрии.
«Мы предусмотрели высокие мощности инженерных сетей, чтобы обеспечить бесперебойную работу производств с разным технологическим профилем – от фабрик-кухонь до кейтеринга и ресторанных операторов», - добавил Несмачный.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл комплекс концерна «Калашников» в «Технополисе Москва».
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