Ефимов: Свыше восьми тысяч москвичей оформили документы на квартиры по реновации

За период с декабря 2025 по февраль 2026 года 8,8 тысячи москвичей из 48 домов старого жилого фонда завершили процесс оформления документов на получение новых комфортных квартир в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Минувшей зимой оформление документов на равнозначные квартиры по программе реновации завершили около 8,8 тысячи москвичей из 48 домов. Из 46 зданий все жители уже переехали в современные жилые комплексы, а из двух еще переселяются в новостройки», — указал вице-мэр Ефимов.

По его словам, все квартиры уже имеют отделку и не требуют ремонта, что позволяет новоселам сэкономить время и деньги при переезде.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что большинство переехавших москвичей проживали на востоке и северо-востоке столицы, в каждом из которых документы получили жители девяти домов, на севере города — восьми, как и на западе, а в Троицком административном округе юридическое оформление переезда закончили 100% владельцев квартир в четырех домах.

Как уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства, столица стремится выдавать участникам программы реновации жилье в тех же районах, где они проживали ранее, за исключением ТиНАО и Зеленограда. В этих округах переселение осуществляется в пределах всей административной единицы, а новостройки появляются в районах с наиболее развитой социально-транспортной инфраструктурой. Вся информация доступна пользователям на сайте mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Рязанском районе построили и передали под заселение еще одну новостройку по программе реновации.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы ее реализации в два раза.

