Ефимов: Свыше миллиона «квадратов» деловой недвижимости возвели в Москве в 2024 году

Более миллиона «квадратов» деловой недвижимости возвели за счет внебюджетных средств и городского бюджета в Москве в 2024 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Всего, по словам вице-мэра, в 2024 году инвесторы и город построили 40 объектов деловой недвижимости в девяти административных округах совокупной площадью свыше 1,2 млн квадратных метров, из них 26 объектов общей площадью порядка 1,1 млн «квадратов» возвели за счет внебюджетных средств. Самыми крупными сооружениями стали многофункциональный центр «Ботаника», бизнес-центр ICity, бизнес-парк в «Сколково» и высотный комплекс в «Москва-Сити». «Лидером по числу построенных офисных зданий стал Северный административный округ, там возвели шесть объектов суммарной площадью свыше 83,5 тысячи квадратных метров», — подчеркнул вице-мэр.



Строительство деловых объектов позволяет создавать новые рабочие места и формировать удобные офисные пространства. В 2024 году было создано около 30 тысяч рабочих мест.



В частности, по словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, два таких объекта появились в Коммунарке (ТиНАО) и в Беговом районе (САО) в конце 2024 года. На севере Москвы возвели административно-деловой комплекс STONE TOWERS из двух зданий площадью 70 тысяч «квадратов», а в Новой Москве построили деловой центр площадью более 44,6 тысячи квадратных метров.

