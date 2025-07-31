Ефимов: Свыше 954 тысяч рабочих мест появится в Москве при реализации проектов КРТ
Сейчас в Москве реализуются 336 проектов комплексного развития территорий (КРТ), впоследствии они позволят создать свыше 954 тысяч рабочих мест. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В 2025 году программе КРТ исполнилось пять лет. «Во всех административных округах столицы в рамках 336 проектов комплексного развития территорий на земельных участках площадью более 4,2 тысячи гектаров построят свыше 68,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 29,4 миллиона “квадратов” придется на объекты общественно-делового и производственного назначения. В результате в городе появится свыше 954 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в развитие площадок оценивается в 22,7 триллиона рублей. В бюджет поступит около 6,5 триллиона рублей, а ожидаемый в результате реализации проектов бюджетный эффект может составить около двух триллионов рублей в год», – отметил вице-мэр.
Больше всего рабочих мест появится на юге, западе и севере Москвы.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, свыше 43% от суммарного объема застройки придется на недвижимость производственного и общественно-делового назначения. Это позволяет сделать вывод об оптимальном достижении баланса жилых и нежилых площадей благодаря комплексному подходу. Уже сейчас реализуются свыше 20 проектов КРТ по строительству современных инновационных технопарков. В них будут работать свыше 122 тысяч человек, отметил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги пятилетия программы КРТ в столице. Реализация всех проектов ведется по его поручению.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Тщательно мониторит»: В России удивились ответу Трампа на слова Медведева
- В Степанакерте снесли памятник художнику Айвазовскому
- Посвященная Дню ВДВ праздничная программа пройдет в Музее Победы 2-3 августа
- В России насчитали более 128 тысяч сел и деревень
- Академик РАН рассказал, как лечат ВИЧ в России
- Михалков: России не стоит выдвигать свой фильм на «Оскар»
- В Тюмени мужчина угнал грузовик и повредил девять автомобилей
- «Россия во всем права»: Медведев ответил на критику Трампа
- На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7
- В МИД Ирана призвали США компенсировать ущерб от ударов по ядерным объектам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru