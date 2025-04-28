Ефимов: Свыше 920 га бывших промзон будут реорганизованы по программе КРТ
Свыше 920 га бывших промзон в 10 административных округах реорганизуют инвесторы и назначенные городом операторы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Реорганизация бывших промзон предусмотрена 65 проектов из тех 115, что одобрены Москвой и реализуются.
«Включение участков бывших промзон в программу КРТ позволяет возвращать к жизни депрессивные территории с не работающей десятки лет промышленной инфраструктурой. Редевелопмент таких площадок предусмотрен более чем в половине активных на сегодня проектов КРТ. Так, на 65 территориях площадью свыше 920 гектаров будут сформированы многофункциональные городские пространства с общественно-деловой застройкой, высокотехнологичными производствами и жильем. Это позволит создать более 240 тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Особенно важна транспортная доступность объектов. Рядом с находящимися в 46 районах участками находятся основные городские магистрали, а также станции МЦК, МЦД и метро.
Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, 20 участков реорганизуют инвесторы, 35 — операторы КРТ, десять — правообладатели недвижимости и земельных участков. Здесь появится комфортное жилье, а также объекты социальной инфраструктуры, производственного и делового назначения. Также рабочие благоустроят и озеленят прилегающие территории.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.
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