Ефимов: Свыше 920 га бывших промзон будут реорганизованы по программе КРТ

Свыше 920 га бывших промзон в 10 административных округах реорганизуют инвесторы и назначенные городом операторы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реорганизация бывших промзон предусмотрена 65 проектов из тех 115, что одобрены Москвой и реализуются.

«Включение участков бывших промзон в программу КРТ позволяет возвращать к жизни депрессивные территории с не работающей десятки лет промышленной инфраструктурой. Редевелопмент таких площадок предусмотрен более чем в половине активных на сегодня проектов КРТ. Так, на 65 территориях площадью свыше 920 гектаров будут сформированы многофункциональные городские пространства с общественно-деловой застройкой, высокотехнологичными производствами и жильем. Это позволит создать более 240 тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Особенно важна транспортная доступность объектов. Рядом с находящимися в 46 районах участками находятся основные городские магистрали, а также станции МЦК, МЦД и метро.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, 20 участков реорганизуют инвесторы, 35 — операторы КРТ, десять — правообладатели недвижимости и земельных участков. Здесь появится комфортное жилье, а также объекты социальной инфраструктуры, производственного и делового назначения. Также рабочие благоустроят и озеленят прилегающие территории.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

