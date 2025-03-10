Ефимов: Свыше 9 тысяч помещений выкупили субъекты МСП у города с 2011 года

Около 1,8 млн «квадратов» недвижимости выкупили у столицы по преимущественному праву субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) с 2011 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Малый и средний бизнес имеет право выкупить арендуемые у столицы помещения без проведения торгов по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики. С 2011 года город заключил с предпринимателями более девяти тысяч договоров купли-продажи недвижимости по преимущественному праву. Общая площадь объектов составляет почти 1,8 миллиона квадратных метров. С начала 2025 года представители МСП выкупили 93 помещения общей площадью 13,6 тысячи квадратных метров», – отметил вице-мэр.

Деньги за выкупленный объект представители МСП могут внести либо единовременно, либо в рассрочку на срок до семи лет. Рассрочку выбирают подавляющее большинство предпринимателей.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего помещений было выкуплено в ЦАО (около 2400 объектов суммарной площадью порядка 487 тысяч «квадратов»). Второе место по этому показателю занимает юг Москвы, замыкает тройку север столицы. После приобретения недвижимости предприниматели по собственному усмотрению могут распоряжаться недвижимостью, например, сдавать ее в аренду, делать ремонт и перепланировку.

Закрепленный федеральным законом выкуп по преимущественному праву доступен предпринимателям, которые включены в реестр субъектов МСП и арендуют недвижимость у города не меньше года. Договор купли-продажи заключается в электронном виде без торгов по определяемой независимыми оценщиками рыночной стоимости.

Также по преимущественному праву предприниматели могут выкупить площади, арендованные по итогам специализированных торгов для малого бизнеса. На момент выкупа они должны быть арендованными не меньше двух лет и не меньше пяти лет находиться в перечне предназначенных для МСП объектов.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных».

