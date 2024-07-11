Ефимов: Свыше 80% деталей Дворца спорта Ирины Винер произведены в России

На Дворце спорта и образования Ирины Винер, расположенном в арт-кластере Russian Design District, установили купол в виде черного кристалла. Это уникальное сложное сооружение, не имеющее аналогов в России, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Более 80 процентов деталей, используемых при возведении Дворца спорта и образования Ирины Винер, – отечественного производства и выполнены российскими компаниями. В куполе задействовано около 30 тысяч уникальных элементов, каждый из которых создавался индивидуально на специализированных станках. Точность их исполнения сопоставима по качеству с деталями космических кораблей», — отметил вице-мэр.



Купол дворца спорта — это уникальная триангулированная структура с алюминиевыми линейными панелями. Благодаря особой конфигурации здание меняет облик в зависимости от угла обзора, а на одной из плоскостей появляется иллюзия объемного рисунка. Разработкой архитектурной концепции занималось бюро Labva Pro.



В свою очередь главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов назвал «Черный кристалл» уникальным сооружением, исполнить которое под силу лишь нескольким компаниям. Он отметил высокий профессионализм отечественных мастеров.



Дворец спорта и образования Ирины Винер был открыт 24 ноября 2023 года. Его площадь — 10,8 тысячи квадратов. Здесь проводятся соревнования, турниры и тренировки федерального и регионального масштаба.



Владелец «Группы Родина» Владимир Щекин назвал дворец спорта акцентной точкой арт-кластера Russian Design District, при создании которой сознательно не использовались типовые решения.

