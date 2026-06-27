Ефимов: Свыше 7000 семей переехали по реновации на юге Москвы

Более 7000 семей получили ключи от новых квартир по программе реновации ветхого жилья в ЮАО Москвы. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«Программа реновации реализуется сейчас в 10 районах ЮАО. Расселение домов старого фонда здесь началось в 2018 году, а первыми новые квартиры получили жители пятиэтажки на Судостроительной улице в районе Нагатинский Затон. И вот уже более семи тысяч семей – участников программы реновации стали новоселами в современных жилых комплексах. Квартиры в них отличаются улучшенной планировкой: здесь просторные коридоры, большие кухни и санузлы. Всего в округе предстоит расселить 378 домов. Новые квартиры получат более 82 тысяч москвичей», — отметил Ефимов.

Новые дома построены по современным стандартам безопасности и качества. Рабочие озеленяют и благоустраивают прилегающие территории, а жители могут пользоваться привычными социальными объектами, поскольку получают новое жилье поблизости от старых домов.

По словам представителей Департамента градостроительной политики Москвы, лидирует по количеству получивших новые квартиры москвичей район Царицыно, где свыше 2900 семей переехали в новые дома. Новостройки возводились по принципу безбарьерной среды.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации позволяет создавать безбарьерную среду для маломобильных москвичей. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

