Ефимов: Свыше 680 москвичей начали осмотр квартир по реновации в районе Метрогородок

Свыше 680 жителей трех старых домов начали поэтапный осмотр квартир в рамках программы реновации ветхого жилья в районе Метрогородок (ВАО). Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Более 680 жителей трех старых домов в районе Метрогородок приступили к поэтапному осмотру новых квартир по программе реновации. Город предложил им жилье в новостройке по адресу: Открытое шоссе, дом 28/3. Здание построено с учетом современных стандартов безопасности и качества. Это второй дом в районе Метрогородок, где начинается заселение. Всего в действующую программу реновации здесь включено 75 зданий, планируется переселить 16,6 тысячи жителей», – добавил Ефимов.

На первом этаже соседней новостройки открылся Центр информирования по переселению для участников программы реновации, куда можно обратиться с любыми вопросами по переселению.

По словам представителей Департамента градостроительной политики, из 343 квартир две оборудованы для маломобильных москвичей. Квартиры имеют улучшенную планировку благодаря просторным кухням и широким коридорам, в них уже выполнен ремонт.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, порядка 250 участников переселения уже выбрали жилье, для них готовятся проекты договоров о переходе прав собственности. Копии личных и правоустанавливающих документов можно заранее загрузить на портал mos.ru.

В свою очередь представители Департамента информационных технологий Москвы отметили, что для удобства жильцов в суперсервисе «Переезд по программе реновации» размещена общая инструкция по переезду.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы. Он также добавил, что в Щербинке по программе реновации построили трехсекционный 11-этажный монолитный ЖК с использованием технологии объемно-блочного домостроения.

Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

