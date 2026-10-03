Ефимов: Свыше 6100 жителей ЮВАО получили квартиры по реновации в 2026 году

За девять месяцев текущего года свыше 6100 жителей 88 старых домов в ЮВАО получили новое жилье по программе реновации. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.



«За девять месяцев 2026 года договоры на квартиры в современных жилых комплексах по программе реновации на юго-востоке Москвы заключили более 6,1 тысячи горожан. За весь 2025 год правообладателей новой недвижимости в ЮВАО появилось почти на тысячу человек меньше. Большинство участников переселения, оформивших документы для переезда с начала этого года, проживают в районе Кузьминки. Квартиры в новых домах здесь получили почти 3,2 тысячи москвичей. В Люблине договоры на равнозначное жилье заключили почти 1,4 тысячи горожан, в Нижегородском районе – свыше 550 участников программы реновации», — добавил Ефимов.



В новых квартирах выполнена готовая улучшенная отделка, отвечающая столичным стандартам реновации. Заключить договоры москвичам помогают сотрудники Департамента городского имущества в центрах информирования по переселению.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, каждый месяц правообладателями нового жилья в среднем становятся порядка 650 человек. При этом в марте новое жилье получили 830 москвичей, а в сентябре — свыше 1100 жителей столицы. Соловьева добавила, что участники программы реновации получают квартиры в тех же районах, где и жили раньше.



Участники программы реновации могут получить помощь при переезде — город бесплатно предоставляет москвичам автомобиль и грузчиков. Этой услугой за время действия программы реновации воспользовались около 12 тысяч семей из ЮВАО (77% от общего числа переехавших жителей округа). Всего программой «Помощь в переезде» воспользовались порядка 70 тысяч семей.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об окончании программы реновации в 12 столичных районах. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы. Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

