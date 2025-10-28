Ефимов: Свыше 610 тысяч «квадратов» недвижимости построят по проекту КРТ в Кунцеве

Участок бывшей промзоны «Кунцево» (ЗАО) площадью 4,23 га реализуют по проекту комплексного развития территории. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего на 16 га построят свыше 610 «квадратов» недвижимости, из них 596 тысяч квадратных метров приходятся на жилье. В частности, более 156 тысяч квадратных метров жилья построят по программе реновации.

«Площадку в бывшей промзоне “Кунцево” освободили от старых построек и передали городу. Скоро начнется подготовка к работам: здесь установят ограждения, оборудуют строительный городок и проложат временные дороги. Затем Московский фонд реновации приступит к мероприятиям нулевого цикла строительства жилых домов для реализации программы реновации. В новом квартале организуют прогулочные зоны, велодорожки, оборудуют детские и спортивные площадки. Общая площадь благоустроенной территории превысит 4,3 гектара, на участке площадью 1,6 гектара проведут озеленение», – отметил вице-мэр.

Строительством занимается компания «Главстрой», а спроектирован квартал архитектурным бюро KAMEN.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, суммарная площадь квартир, которые построят на выделенном участке, составит порядка 95,4 тысячи «квадратов». Сюда переедут около 3500 москвичей. Кроме того, поблизости появится центр дополнительного образования площадью 5000 квадратных метров. «В рамках проекта КРТ будет реализована концепция 15-минутного города. Это значит, что в шаговой доступности появится все для комфортной жизни, работы и отдыха», — добавил Овчинский.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

