Ефимов: Свыше 6000 семей из СВАО получили помощь города при переезде по реновации

Бесплатную помощь при переезде по программе реновации получили свыше 6000 семей, проживающих на северо-востоке Москвы. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Суперсервис “Переезд по программе реновации” – удобный цифровой помощник, который помогает сделать процесс переселения участников программы в новое жилье быстрым и удобным. Для москвичей доступно шесть онлайн-услуг, одна из них – “Помощь в переезде”. Благодаря ей на северо-востоке столицы с начала реализации программы более шести тысяч семей получили грузчиков и транспорт для перевозки имущества из старой квартиры в новую. Мы видим, что эта услуга востребована участниками программы реновации. Так, на северо-востоке столицы ею воспользовались почти 70 процентов переехавших семей», – отметил Ефимов.

Подать заявку на услугу можно, лично обратившись в центр информирования по переселению или через портал mos.ru.

По словам представителей Департамента градостроительной политики Москвы, больше всего семей — свыше 980 — воспользовались услугой в Бабушкинском районе, почти 900 — в Лосиноостровском районе, около 860 — в Алтуфьевском районе. В услугу включены бесплатная помощь в погрузке и перевозке мебели, личных вещей и бытовой техники, кроме того, предоставляется транспорт.

Для пользователей сервиса доступна общая инструкция, добавили в столичном Департаменте информационных технологий.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, как современные технологии позволяют быстрее строить жилые дома по реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.



Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Предоставление электронных услуг, в том числе социально значимых, отвечает задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

