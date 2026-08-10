Ефимов: Свыше 600 москвичей переедут по реновации в новостройку в Кузьминках

В построенный по программе реновации ветхого жилья новый дом на улице Академика Скрябина (район Кузьминки, ЮВАО) переедут свыше 600 москвичей. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«В Кузьминках расположено самое большое число домов, включенных в действующую программу реновации. Всего здесь планируется переселить более 64,2 тысячи москвичей из 287 старых зданий. Уже завершено или ведется расселение 56 домов. Комфортные квартиры получили почти 9,4 тысячи человек. Для этого в районе построены и переданы участникам программы 25 жилых комплексов, в том числе три из них – в этом году. В новостройку по адресу: улица Академика Скрябина, дом 40, переедут около 620 москвичей из трех старых пятиэтажек на улице Юных Ленинцев», — добавил Ефимов.

Старые дома находятся рядом с новостройкой, новоселы смогут пользоваться привычной инфраструктурой. Также поблизости расположен музей-заповедник «Кузьминки-Люблино».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, осмотр квартир был начат 29 июля. Жильцам помогают представители Департамента городского имущества. Выбрать дату и время осмотра жилья и подписания договора можно на портале mos.ru при помощи суперсервиса «Переезд по программе реновации».

На нежилых первых этажах будут находиться салоны красоты, кафе, магазины, детские и досуговые центры и аптеки.

Как отметили представители Департамента градостроительной политики, из 300 квартир три приспособили для маломобильных москвичей. Жилая площадь здания составляет порядка 18 тысяч квадратных метров, в доме, построенном по принципу безбарьерной среды, предусмотрен подземный паркинг. Также рабочие благоустроили прилегающую территорию.

В свою очередь в Департаменте информационных технологий добавили, что в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна общая инструкция по переезду.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации. По его словам, с января по июль 2026 года в эксплуатацию ввели рекордные 734 тысячи квадратных метров жилья по реновации.

