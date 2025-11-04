Ефимов: Свыше 570 москвичей начали осмотр квартир по реновации в Хорошево-Мневниках

Более 570 жителей трех домов из ветхого жилого фонда начали осматривать новые квартиры, которые предусмотрены для них по программе реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Хорошево-Мневниках под заселение передали новостройку по адресу: улица Генерала Глаголева 11к1. Она стала седьмым жилым комплексом, сданным в районе. Туда переедут свыше 570 жителей трех старых домов на улице Генерала Глаголева, набережной Новикова-Прибоя и проспекте Маршала Жукова», — указал вице-мэр.

По его словам, реновация затронула уже 19 домов района, а всего она коснется 157 объектов и 31 тысячи москвичей, которые переедут в новое жилье.

Подробности об объекте в Хорошево-Мневниках рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, в новостройке будет три секции с 275 квартирами общей площадью свыше 16 тысяч кв м. В каждом подъезде будет комната для консьержа, помещение для хранения колясок и велосипедов и нежилое пространство для открытия аптек, магазинов, кафе и досуговых центров. Во дворах появились две детские и одна спортивная площадки. Овчинский добавил, что для комфортного переезда москвичи могут воспользоваться грузчиками и транспортом от города, заказав услугу «Помощь в переезде» на портале mos.ru, либо при очном посещении Центра информирования по переселению.

Москвичи могут переехать в новое жилье сразу же после заключения договоров на квартиры. В них уже готовый ремонт и установлена необходимая техника.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила детали этого процесса. По ее словам, запись на просмотр новых квартир происходит в режиме онлайн и доступна всем жителям столицы, кто имеет полную учетную запись на сайте mos.ru. Она добавила, что семьи могут также выбрать не только время посещения жилья, но и записаться к нотариусу и заключить договор с городом через столичный портал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.



Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал нарастить темпы ее реализации в два раза.

