Ефимов: Свыше 5600 жителей СЗАО переехали в новые дома по реновации в 2025 году

Более 5600 москвичей, участвующих в программе реновации ветхого жилья, заключили договоры на комфортное жилье в новых домах в СЗАО в 2025 году. Они проживали в 38 старых зданиях, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 2025 год договоры на квартиры в новостройках по программе реновации на северо-западе Москвы заключили более 5,6 тысячи горожан из 38 морально и физически устаревших домов. Это почти 40 процентов от числа всех новых правообладателей, которые появились здесь с начала реализации программы реновации. По сравнению с другими округами СЗАО по итогам года занял четвертое место по числу горожан, оформивших документы на новое жилье. Больше их только на востоке, севере и северо-востоке», — отметил вице-мэр.

Как правило, новое жилье просторнее прежнего. Здесь уже выполнена отделка, смонтированы осветительные приборы и сантехника.

По словам министра столичного правительства, главы столичного Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в шести районах СЗАО реализуется программа реновации. Больше всего договоров было заключено в 2025 году в районе Северное Тушино, где в новое жилье переехали 1500 человек. Ключи от новых квартир в районе Покровское-Стрешнево получили свыше 1400 москвичей, а в районе Южное Тушино — более 1200 горожан. Кроме того, в новостройки переехали жители районов Щукино, Митино и Хорошево-Мневники.

В конце декабря 2025 года жители еще 10 старых домов в СЗАО получили уведомления о начале переселения в новостройки. Жильцы двух домов уже начали осмотр предложенных вариантов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в новые дома по программе реновации уже переселились либо начали переезд 258 тысяч москвичей. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

