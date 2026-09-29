Ефимов: Свыше 500 москвичей начали переселение по реновации в Красносельском районе

Москва предложила горожанам комфортные квартиры в рамках реализации программы реновации в доме №7 на Леснорядской улице, а также владельцам недвижимости в трех старых домах на Русаковской улице и в Московско-Казанском переулке. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В действующую программу реновации в Красносельском районе входят восемь домов старого жилого фонда. Три из них уже полностью расселены. Комфортные квартиры в двух современных жилых комплексах на улице Русаковской получили почти 650 человек. В конце августа город передал под заселение участников программы еще одну новостройку по адресу: улица Леснорядская, дом 7», — сообщил он.

По его словам, более 500 человек переедут уже в ближайшее время, а всего запланировано новоселье у 1,4 тысячи москвичей из этого района.

Расселяемые дома располагаются поблизости от новостройки, поэтому местные жители сохранят привычный образ жизни и смогут пользоваться теми же больницами, магазинами и предприятиями сферы услуг. Неподалеку от современного жилого комплекса также находятся станции метро «Красносельская» и «Сокольники» и платформа МЦД-3 «Митьково».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, на осмотр уже приходят жители дома №8 и дома №12к2. Он стартовал 28 сентября. По ее словам, сотрудники Департамента помогают горожанам заключить договоры и работают на первом этаже заселяемого здания. Время визита и подписания документов можно выбрать онлайн через портал mos.ru, добавила она.

На сайте также доступен суперсервис «Переезд по программе реновации», на котором собрана вся информация о требуемых документах, а также полезных услугах, включая инструкции под любую жизненную ситуацию.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также сообщил о ее реализации в Рязанском районе.

