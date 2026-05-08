Ефимов: Свыше 50% проектов КРТ в Москве перешли в стадию реализации

В стадию реализации перешли больше 50% проектов комплексного развития территорий (КРТ) – 218. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы комплексного развития территорий в Москве подготовили 421 проект. Свыше половины из них – 218 – уже перешли в стадию реализации. Отведенные под редевелопмент площадки занимают более 1,9 тысячи гектаров земли. Всего там планируется построить 37 миллионов квадратных метров недвижимости. Главный акцент при реорганизации площадок сделан на формировании сбалансированной застройки, поэтому, помимо жилья, там появится более 13,6 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и около 2,6 миллиона “квадратов” объектов промышленной и коммунальной инфраструктуры. Реализация этих проектов КРТ позволит создать свыше 414 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Инвесторы и правообладатели земли и недвижимости реализуют 47 проектов КРТ, операторы — 171 проект КРТ. Площадки расположены во всех административных округах.

Самые крупные земельные участки, реорганизуемые по программе КРТ, находятся на территории бывших промзон «Южный порт», «Тушино» и «Автомоторная». Здесь реализуются шесть проектов КРТ, которые предполагают строительство более 6,4 млн квадратных метров недвижимости. Кроме того, свыше 950 тысяч квадратных метров жилых домов и объектов инфраструктуры построят на площади 70 га на улице Маршала Прошлякова (район Строгино, СЗАО). В частности, будут возведены технопарк, гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс и образовательный комплекс. Это позволит создать свыше 11700 рабочих мест.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуется 421 проект КРТ суммарной площадью более 4500 га.

