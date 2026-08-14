Ефимов: Свыше 46 тысяч рабочих мест появится в Москве по проектам КРТ

В январе-июле 2026 года в Москве опубликовали 102 проекта комплексного развития территорий (КРТ), что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти втрое больше, чем за такие же периоды предыдущих трех лет. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«За семь месяцев текущего года в столице опубликовано 102 проекта КРТ – рекордное количество за всю историю программы комплексного развития городских территорий. По этим проектам планируется построить более 7,5 миллиона квадратных метров необходимой столице недвижимости. При этом в городе появится сбалансированная застройка: 48,5 процента объема придется на жилые дома, а 51,5 процента – на разнообразную инфраструктуру. Это повысит коэффициент пешеходной доступности необходимых горожанам объектов и позволит создать более 46 тысяч рабочих мест. Всего по итогам текущего года планируется опубликовать 150 проектов КРТ с градостроительным потенциалом восемь миллионов квадратных метров недвижимости. Благодаря их реализации в Москве появится 74,6 тысячи рабочих мест», – добавил Ефимов.

Проекты, которые были опубликованы в 2026 году, будут реализованы в 64 столичных районах во всех округах, кроме Троицкого.

По словам представителей Департамента градостроительной политики, самыми крупными площадками редевелопмента в Печатниках, Братееве, Щербинке и Нижегородском районе площадью более 20 га. Так, в Печатниках на участке бывшей промзоны «Южный порт» построят 328,5 тысячи квадратных метров промышленно-производственных объектов почти на 22 га. В свою очередь на улице Талалихина (Нижегородский район) появится новый городской квартал, включающий в себя 540 тысяч квадратных метров общественно-деловой инфраструктуры и жилья.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что Москва занимает первое место по объему программы КРТ: здесь реализуется 23% всех российских проектов. Доля Москвы в объеме строительства в рамках механизма КРТ в России — также 23%.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются свыше 470 проектов КРТ суммарной площадью более 4700 га.

