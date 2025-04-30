Ефимов: Свыше 4000 семей переехали в новое жилье по программе реновации в 2025 году

Свыше 4000 семей получили ключи от новых квартир в рамках программы реновации ветхого жилья в 2025 году, при этом 78% из них при переезде воспользовались помощью города. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2025 года новоселье в новых квартирах по программе реновации отпраздновали более четырех тысяч семей из 12 округов столицы. Более 1,5 тысячи из них переехали в Восточном административном округе, свыше 600 семей – в Юго-Восточном. Еще около 430 семей переехали в новые жилые комплексы в Западном административном округе», — отметил вице-мэр.

В рамках суперсервиса «Переезд по программе реновации» Москва предоставляет шесть услуг. Их можно либо самостоятельно заказать на портале mos.ru, либо обратиться в Центр информирования по переселению.

Как уточнил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, более 3000 семей воспользовались суперсервисом в 2025 году: свыше 1000 семей — в ВАО Москвы, более 400 — на юго-востоке города, свыше 300 — на западе столицы. Руководитель департамента добавил, что город бесплатно предоставляет автомобиль и грузчиков.

По словам представителей Департамента информационных технологий Москвы, в суперсервисе доступна общая инструкция по переезду по программе реновации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

