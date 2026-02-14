Ефимов: Свыше 400 москвичей переселяются в новостройку по реновации на улице Демьяна Бедного

В столице в новостройку по адресу: улица Демьяна Бедного, дом 22А, возведенную в рамках реализации программы реновации, начали переселяться 430 жителей двух старых пятиэтажек. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, ранее под заселение в районе Хорошево-Мневники было передано семь новостроек, в том числе две на указанной улице. Политик уточнил, что все новостройки расположены недалеко друг от друга и представляют собой пример сбалансированной застройки. Отмечается, что первые этажи в новых ЖК предусмотрены для магазинов, аптек, ПВЗ, кафе и бытовых сервисов.

«По мере реализации реновации такой подход позволит комплексно преобразить городскую среду и сделать ее более комфортной для жителей района, так как вместе с новыми домами в Хорошево-Мневниках появляются дополнительные инфраструктурные объекты», - добавил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что уведомления о начале переселения москвичи из указанных домов получили в конце декабря 2025 года. Она объяснила, что для выбора времени осмотра жилья можно записаться через сервис «Переезд по программе реновации» на портале «mos.ru».

Новостройка состоит из двух секций с 246 квартирами общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров. В домах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Во дворе благоустроили две спортивных и детских площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зоны отдыха. ЖК находится в шаговой доступности от станции метро «Народное Ополчение», детской поликлиники, корпуса школы им. Пушкина и природного комплекса «Октябрьское радиополе».

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в городе выполнена уже более чем на четверть.

