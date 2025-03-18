Ефимов: Свыше 40 тысяч договоров долевого участия оформили в ТиНАО в 2024 году

Свыше 40 тысяч договоров долевого участия зарегистрировали в 2024 году в отношении нежилых и жилых строений в Новой Москве, что составляет примерно треть от всех заключенных в Москве договоров долевого участия. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки. Наряду с жильем, здесь возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места. В течение 2024 года Троицкий и Новомосковский административные округа лидировали по количеству зарегистрированных договоров долевого участия. За прошедший год в столице было оформлено свыше 137 тысяч первичных сделок, более 40,4 тысячи из них – в ТиНАО», – отметил вице-мэр.

На втором месте по этому показателю находится запад Москвы, замыкает тройку юг города.

Как отметил глава столичного Росреестра Игорь Майданов, в ноябре прошлого года в Новой Москве оформили свыше 3000 таких договоров, в декабре 2024 года — более 5000.

В свою очередь глава столичного Департамента развития новых технологий Владимир Жидкин назвал широким выбор жилых помещений в ТиНАО — здесь представлены как индивидуальное жилищное строительство и малоэтажные дома, так и многоэтажные комплексы. На первых этажах жилых комплексов находятся коммерческие предприятия. Кроме того, в небольшие точки развития малого бизнеса, а также складские комплексы и крупные технопарки активно вкладывают деньги инвесторы, что дало возможность обеспечить работой десятки тысяч местных жителей.

Высокие темпы жилищного строительства отвечают инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

