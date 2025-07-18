Ефимов: Свыше 40 МаИП будут реализованы в ТиНАО
Более 40 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) реализуются в ТиНАО, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
МаИП имеют большое значение для развития районной инфраструктуры, помогая сделать город более удобным для жизни и сбалансированным. Объекты строятся, исходя из потребностей местных жителей.
«На территории Троицкого и Новомосковского административных округов инвесторы реализуют масштабные инвестиционные проекты на 43 земельных участках. Их общая площадь превышает 320 гектаров. На разных стадиях находятся проекты строительства производств, общественно-деловых и спортивных комплексов, транспортных и других объектов общей площадью более 2,8 миллиона квадратных метров», – отметил вице-мэр.
Реализация МаИП направлена на рост инвестиций в столичную экономику, развитие инфраструктуры и увеличение числа рабочих мест. В ТиНАО в рамках МаИП строятся 30 промышленных технопарков и предприятий, будет создано порядка 29 тысяч рабочих мест. Два объекта уже реализованы в районе Внуково — здесь появились роботизированный завод по производству сверхкрупноразмерных модулей площадью свыше 26 тысяч «квадратов» (готовятся к запуску основной и фасадный заводы площадью примерно 130 тысяч квадратных метров) и технопарк площадью более 16 тысяч квадратных метров.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева заявила о формировании крупного промышленного кластера в Краснопахорском районе, который будет выпускать строительную продукцию. Так, город предоставил в аренду по льготной ставке один рубль в год участок площадью четыре га для строительства завода железобетонных конструкций. Также по льготной ставке Москва выделила свыше 26,5 га земли для строительства предприятия по производству деревянных напольных покрытий, металлических изделий и модульных сооружений.
Также вторая очередь технопарка будет построена в Троицке. Она будет состоять из производственного корпуса, административных и лабораторных зданий суммарной площадью 13 тысяч «квадратов». В результате реализации МаИП получат развитие кластер водородных технологий и технологий электродвижения, а также робототехнические компании.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о развитии ТиНАО.
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