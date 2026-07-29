Ефимов: Свыше 360 москвичей приступили к осмотру квартир на Шепелюгинской улице
В районе Лефортово Юго-Восточного административного округа Моксвы более 360 жителей начали осмотр своего будущего жилья, которое им предоставит город в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Лефортово более 360 жителей приступили к осмотру квартир в новостройке по программе реновации по адресу: Шепелюгинская улица, дом 14. Город предложил им равнозначное современное жилье с готовой улучшенной отделкой. Москвичи смогут переехать в новые квартиры, не тратя время на дополнительный ремонт», — отметил он.
По его словам, дом стал пятым по счету в Лефортово, который был передан москвичам в рамках реновации. Всего в районе планируется расселить более 40 домов, а новые квартиры получат 2,2 тысячи семей.
В новостройке будет 194 квартиры общей площадью более 12 тысяч кв. м. На первом этаже уже открылся Центр информирования населения, а также будут расположены магазины, кафе, салоны и досуговые центры. При переезде также можно бесплатно воспользоваться услугами грузчиков и городского автотранспорта.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что время и дату осмотра новых квартир, а также день заключения договоров можно назначить онлайн с помощью суперсервиса «Переезд по программе реновации». Для этого необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Она добавила, что в районе планируют переселить более 6,4 тысячи человек, а современные квартиры получили уже свыше трех тысяч жителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также рассказал о втором доме по программе реновации, построенном из крупногабаритных модулей.
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