Ефимов: Свыше 339 тысяч «квадратов» жилья построят в ЮЗАО в рамках проектов КРТ

По программе комплексного развития территорий (КРТ) в рамках четырех решений, утвержденных в январе – августе, предусмотрено строительство более 339 тысяч квадратных метров жилья на юго-западе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В рамках четырех проектов КРТ на юго-западе столицы для программы реновации появятся жилые комплексы в составе современных городских кварталов, общая площадь недвижимости в которых превысит 633 тысячи квадратных метров. Вложения в проекты составят около 171 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,9 миллиарда рублей. В итоге будет создано 5,1 тысячи рабочих мест», – сказал он.



Больше всего жилья для целей программы реновации (181,8 тысячи «квадратов») построят в районе Черемушки в рамках двух проектов КРТ. Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в Черемушках операторы КРТ приступили к реорганизации участков общей площадью 5 га в Научном проезде и на улице Каховке. По его словам, в течение пяти – семи лет там также возведут административные объекты. Общая площадь недвижимости составит 183,4 тысячи «квадратов», придомовую территорию в жилых кварталах благоустроят.



«По итогам реализации проектов в районе создадут около 600 рабочих мест», – добавил Гаман.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 80% проектов КРТ находятся рядом с крупными транспортными объектами. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи га. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

