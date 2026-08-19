Ефимов: Свыше 32 тысяч москвичей начали переселение по реновации в 2026 году

Переселение в рамках программы реновации ветхого жилья начали свыше 32 тысяч жителей Москвы в 2026 году. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Участники программы реновации переселяются в квартиры с улучшенной планировкой. Дворы новостроек озеленены и благоустроены, а первые этажи остаются нежилыми и будут использованы для открытия магазинов, кафе, досуговых центров, пунктов выдачи и других объектов сферы услуг. С начала 2026 года процесс переселения охватил уже более 32 тысяч москвичей. При этом новоселы остаются в своих районах с привычной социальной инфраструктурой. Исключение составляют Троицкий и Новомосковский административные округа, а также Зеленоград, где переселение ведется в пределах округа. Всего с начала реализации программы переселение охватило уже около 290 тысяч горожан», – добавил Ефимов.

Новые дома проектируют по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных москвичей и семей с маленькими детьми.

По данным Департамента градостроительной политики, в текущем году начали переселение жители более 185 старых домов во всех столичных административных округах. Больше всего сносимых зданий в ЮВАО (свыше 50). Новые квартиры отличаются готовой отделкой и улучшенной планировкой, а новоселам бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт.

Для удобства переезда и во избежание очередей переселение в новые ЖК проводят поэтапно.

Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, примерно две трети москвичей, которые переселяются в новые дома в этом году, — жители юго-востока (более 8900), востока (около 5900) и юго-запада города (свыше 4200). В помощь новоселам работает суперсервис «Переезд по программе реновации», добавила она.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что по программе реновации новое жилье получат порядка миллиона москвичей. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

