Ефимов: Свыше 30 ППТ улично-дорожной сети утвердили в Москве в 2024 году

Свыше 30 проектов планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети Москвы утвердила Москомархитектура в прошлом году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В прошлом году выпустили 33 постановления правительства Москвы об утверждении проектов планировки участков улично-дорожной сети. Эти проекты направлены на создание более безопасных и удобных условий для передвижения как автомобилистов, так и пешеходов», — подчеркнул вице-мэр.

Проектирование улично-дорожной сети помогает распределять нагрузку на транспортную инфраструктуру и интегрировать разнообразные виды транспорта. Это делает более эффективным перемещение по столице.

В частности, по словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в 2024 году был спроектирован участок между улицами Руставели и Фонвизина для подъезда к детской поликлинике на улице Яблочкова, а также участки, связывающие Медынскую улицу и Проектируемый проезд №5108.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о разработке ППТ двух дорог в Новой Москве.

