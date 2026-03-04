Ефимов: Свыше 30 домов расселили по программе реновации в ЮВАО
В 2025 году на юго-востоке столицы расселили 32 дома старого жилого фонда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За 2025 год по программе реновации в юго-восточном административном округе полностью расселили 32 старых здания. В новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более двух тысяч семей. Из них 1,7 тысячи семей воспользовались сервисом “Помощь в переезде”», – рассказал Ефимов.
Под заселение по программе в ЮВАО передали 67 новостроек, а всего в округе планируется расселить больше 800 старых домов. Расселенные дома город демонтирует при помощи технологии «умный снос», позволяющей безопасно разобрать здания по частям, а строительный мусор отправить на переработку.
В прошлом году город расселил дома в восьми районах юго-востока столицы, больше всего – 17 зданий - в Люблине, уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики.
Горячие новости
- СМИ: У бывшего главы Депкульта Москвы изъяли активы на миллиарды рублей
- Россиян предупредили о фишинговых ссылках на билеты в канун 8 Марта
- «Ужасная Испания и шлепок Мерцу»: Трамп начал кошмарить союзников по НАТО
- Россияне Овечкин и Сергачев не стали участвовать в массовой драке после матча НХЛ
- В России планируют сократить список запрещенных для женщин профессий
- СМИ: Во время конфликта на Ближнем Востоке погибли 870 человек
- Над Россией за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
- США и Эквадор начали совместную операцию против наркокартелей
- В Госдуме хотят остановить рост цен на цветы перед 8 Марта
- Зафиксирован выброс гигантского протуберанца на Солнце