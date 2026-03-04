Ефимов: Свыше 30 домов расселили по программе реновации в ЮВАО

В 2025 году на юго-востоке столицы расселили 32 дома старого жилого фонда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 2025 год по программе реновации в юго-восточном административном округе полностью расселили 32 старых здания. В новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более двух тысяч семей. Из них 1,7 тысячи семей воспользовались сервисом “Помощь в переезде”», – рассказал Ефимов.

Под заселение по программе в ЮВАО передали 67 новостроек, а всего в округе планируется расселить больше 800 старых домов. Расселенные дома город демонтирует при помощи технологии «умный снос», позволяющей безопасно разобрать здания по частям, а строительный мусор отправить на переработку.

В прошлом году город расселил дома в восьми районах юго-востока столицы, больше всего – 17 зданий - в Люблине, уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики.

