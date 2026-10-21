Ефимов: Свыше 3 млн квадратных метров жилья ввели в Москве в третьем квартале

В частности, новый корпус Курчатовской школы построили и ввели в эксплуатацию 1 сентября в районе Покровское-Стрешнево, он вошел в систему образования Москвы. Площадь пятиэтажного здания составляет 16,5 тысячи квадратных метров, здесь могут учиться 815 детей.



Кроме строительства социальных объектов, большое внимание уделяется развитию столичного промышленно-производственного потенциала. Предприятия могут развивать собственные высокотехнологичные производственные мощности и реализовывать крупные инициативы благодаря помощи города. Так, фабрика-кухня известного ресторанного бренда открылась в Москве в августе 2026 года. Москвичи благодаря реализации проекта получили 530 новых рабочих мест.



Кроме того, выполняется благоустройство и озеленение столичных районов. При этом особое внимание уделяется местам для отдыха, велодорожкам и пешеходным маршрутам, добавили представители Градостроительного комплекса Москвы.



На стройплощадках регулярно проводит контрольно-надзорные мероприятия Мосгосстройнадзор с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз. На сданных в третьем квартале объектах было проведено более 1800 выездных проверок.

