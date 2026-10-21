Ефимов: Свыше 3 млн квадратных метров жилья ввели в Москве в третьем квартале
Свыше 3,7 млн квадратных метров недвижимости построили в Москве с июля по сентябрь 2026 года. При этом на многоквартирные жилые дома приходится 2,3 млн «квадратов», заявил глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«С июля по сентябрь в столице построили и ввели более 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты социальной, административной и коммерческой инфраструктуры, производственные предприятия. Здания возвели за счет городских и внебюджетных средств. Инвесторы построили более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около 256 тысяч квадратных метров приходится на объекты образования. Большинство зданий школ, учебных комплексов и детских садов девелоперы передают в городскую систему образования», – добавил Ефимов.
В частности, новый корпус Курчатовской школы построили и ввели в эксплуатацию 1 сентября в районе Покровское-Стрешнево, он вошел в систему образования Москвы. Площадь пятиэтажного здания составляет 16,5 тысячи квадратных метров, здесь могут учиться 815 детей.
Кроме строительства социальных объектов, большое внимание уделяется развитию столичного промышленно-производственного потенциала. Предприятия могут развивать собственные высокотехнологичные производственные мощности и реализовывать крупные инициативы благодаря помощи города. Так, фабрика-кухня известного ресторанного бренда открылась в Москве в августе 2026 года. Москвичи благодаря реализации проекта получили 530 новых рабочих мест.
Кроме того, выполняется благоустройство и озеленение столичных районов. При этом особое внимание уделяется местам для отдыха, велодорожкам и пешеходным маршрутам, добавили представители Градостроительного комплекса Москвы.
На стройплощадках регулярно проводит контрольно-надзорные мероприятия Мосгосстройнадзор с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз. На сданных в третьем квартале объектах было проведено более 1800 выездных проверок.
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