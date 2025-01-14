Ефимов: Свыше 25 ППТ улично-дорожной сети планируется утвердить в текущем году

Свыше 25 проектов планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети планирует утвердить в текущем году Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город стремится поддерживать высокий темп разработки и утверждения проектов планировки территорий улично-дорожной сети, поскольку активное развитие Москвы требует качественного обустройства дорог и прилегающих к ним зон. В планах на 2025 год – утвердить свыше 25 постановлений правительства Москвы, касающихся проектов планировки участков улично-дорожной сети», — отметил вице-мэр.

Проектирование улично-дорожной сети позволяет создать гармоничное пространство как для пешеходов, так и для автолюбителей.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в 2024 году были одобрены такие значимые ППТ, как участок между улицами Руставели и Фонвизина, отрезок Широкой улицы от Осташковской до Тайнинской улицы, а также улица Малыгина на участке от Тайнинской до Челюскинской улицы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о разработке ППТ еще двух дорог в Новой Москве

