Ефимов: Свыше 21,5 тысячи москвичей начали оформлять документы по программе реновации

Порядка 21 500 москвичей, проживающих в 320 старых домах, оформляют документы на квартиры в новых зданиях, возведенных по программе реновации ветхого жилья. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«В настоящее время в процессе оформления документов для переезда участвуют почти 21,5 тысячи горожан из 320 старых домов в 12 округах столицы. Так, на юго-востоке на этом этапе переселения находятся свыше 6,2 тысячи жителей 59 старых домов, на востоке – более 4,6 тысячи москвичей из 49 зданий, а на юго-западе – почти 2,9 тысячи человек из 29 домов. Участники программы реновации могут переехать в современные жилые комплексы, построенные по программе реновации, сразу же после заключения договора на новую недвижимость», – добавил Ефимов.

Участники программы реновации переезжают в более просторные квартиры — они больше по площади, чем старое жилье, благодаря широким коридорам и большим кухням. В новых квартирах выполнена чистовая отделка, подключены светильники и смонтированы розетки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, уже заключили договоры на новое жилье свыше 31 300 москвичей из расселяемых домов. Больше всего таких горожан на северо-западе, востоке и севере Москвы. Оформить документы для переезда они могут при помощи специалистов столичного Департамента городского имущества. Выбрать удобную дату для осмотра жилья и заключения договора, а также зарезервировать запись на прием к нотариусу можно на портале mos.ru, добавила она.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал об открытии второй очереди завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов по программе реновации.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

