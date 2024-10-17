Ефимов: Свыше 20 образовательных объектов построят в бывшей промзоне «Калошино»

Пять проектов планировки территории реализуются и утверждены на месте бывшей промзоны «Калошино». Кроме того, градостроительным развитием четырех площадок правообладатели занимаются вне проектов планировки. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Особое внимание при реорганизации промзоны уделяется возведению объектов социальной инфраструктуры, в частности, поликлиник, детсадов и школ.

«В ходе редевелопмента бывшей промзоны “Калошино” на территории площадью 256 гектаров планируется построить более четырех миллионов квадратных метров недвижимости. В том числе предусмотрено возведение 20 образовательных объектов на более чем 3,5 тысячи дошкольных и свыше 5,6 тысячи школьных мест. Одну школу и три детских сада уже построили», — отметил вице-мэр.

Реорганизуемая территория отличается хорошей транспортной доступностью и большой площадью. Это способствует появлению комфортной и качественной городской среды.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, усилиями частных инвесторов уже построены детский сад на 275 мест в ЖК «Преображение», а также частная школа на 400 мест и частный детсад на 175 мест в ЖК «Level Амурская». Кроме того, двери для маленьких москвичей открыл частный встроенно-пристроенный детский сад на 150 мест в ЖК «Сиреневый Парк».

За ходом строительства наблюдает Мосгосстройнадзор. Как отметил председатель ведомства Антон Слобоючиков, сейчас строятся школа на 600 мест на Тюменской улице, а также три детских сада на улицах Николая Химушина и Амурской и на Открытом шоссе. Площадь четыре объектов превышает 26 тысяч «квадратов», а на строительных площадках проводятся выездные проверки.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории экс-промзоны планируется построить свыше четырех миллионов «квадратов» недвижимости.

Кроме того, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что при разработке проектов планировки территорий учитывается всестороннее развитие городской среды. Акцент делается не только на строительстве жилья, но и на возведении спортивных объектов, а также медицинских и образовательных учреждений. Это позволяет создавать комфортные условия для жизни с инфраструктурой в непосредственной близости.

