Ефимов: Свыше 20 объектов социальной инфраструктуры появятся в СВАО

Масштабное возведение социальной инфраструктуры, в частности, культурных, спортивных и образовательных объектов, а также медучреждений, продолжается в 10 районах СВАО. Большая часть объектов строится за счет инвесторов. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Социальную инфраструктуру северо–востока столицы пополнят новые объекты, которые будут расположены в 10 районах. Сейчас возводят 23 объекта, 14 из них — объекты образования. Их ввод в эксплуатацию обеспечит более шести тысяч мест в школах и детских садах. Также здесь активно реализуются проекты спортивного направления — это конный манеж, многофункциональный спортивно-плавательный центр “Динамо”, футбольный стадион и пять физкультурно-оздоровительных комплексов», — отметил вице–мэр.

В частности, в районе Останкинский появятся парковый павильон и детсад на Сельскохозяйственной улице, уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства.

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, площадь нового дошкольного учреждения составит 4200 квадратных метров, оно рассчитано на 200 детей. Здесь предусмотрены восемь групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий.

За строительством объектов наблюдают специалисты «Контроля Москвы». На каждом этапе возведения школ, детских садов и ФОКов на северо-востоке столицы Мосгосстройнадзор проводит выездные проверки. Инспекторы Комитета оценивали соответствие выполненных работ и применяемых материалов требованиям проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям. Это гарантирует качество и безопасность зданий при их дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, строители благоустроят и озеленят прилегающие к объектам территории.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об окончании строительства школы искусств в Филимонковском районе. Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

