Ефимов: Свыше 20 объектов социальной инфраструктуры появятся в СВАО
Масштабное возведение социальной инфраструктуры, в частности, культурных, спортивных и образовательных объектов, а также медучреждений, продолжается в 10 районах СВАО. Большая часть объектов строится за счет инвесторов. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«Социальную инфраструктуру северо–востока столицы пополнят новые объекты, которые будут расположены в 10 районах. Сейчас возводят 23 объекта, 14 из них — объекты образования. Их ввод в эксплуатацию обеспечит более шести тысяч мест в школах и детских садах. Также здесь активно реализуются проекты спортивного направления — это конный манеж, многофункциональный спортивно-плавательный центр “Динамо”, футбольный стадион и пять физкультурно-оздоровительных комплексов», — отметил вице–мэр.
В частности, в районе Останкинский появятся парковый павильон и детсад на Сельскохозяйственной улице, уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства.
Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, площадь нового дошкольного учреждения составит 4200 квадратных метров, оно рассчитано на 200 детей. Здесь предусмотрены восемь групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий.
За строительством объектов наблюдают специалисты «Контроля Москвы». На каждом этапе возведения школ, детских садов и ФОКов на северо-востоке столицы Мосгосстройнадзор проводит выездные проверки. Инспекторы Комитета оценивали соответствие выполненных работ и применяемых материалов требованиям проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям. Это гарантирует качество и безопасность зданий при их дальнейшей эксплуатации.
Кроме того, строители благоустроят и озеленят прилегающие к объектам территории.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об окончании строительства школы искусств в Филимонковском районе. Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Горячие новости
- Россиянам указали, что новое поколение следует воспитывать личным примером
- «Отпечатки», «Черная графиня» и «Хогвартс»: Какие сериалы смотреть в апреле
- Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»
- Москвичам рассказали, как себя вести при встрече с гадюкой
- Федор Смолов выплатил потерпевшему миллион рублей по делу о драке
- Разработчик сайта Кремля объяснил появление «белых списков» для домашнего интернета
- Россиянам объяснили рассылку из Реестра воинского учета от «Госуслуг»
- Можно не вернуться: Россиян предупредили насчет поездок во Вьетнам и Таиланд
- На «Нижнекамскнефтехиме» заявили об одном погибшем при пожаре
- Россиянам раскрыли, когда на работе могут наказать за публикацию в соцсетях