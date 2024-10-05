Ефимов: Свыше 2 тысяч москвичей приступили к переселению по реновации в ВАО Москвы

Москвичи приступили к переселению по программе реновации в четыре новостройки, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На востоке столицы переселение затронуло около 28,3 тысячи горожан по программе реновации. В сентябре еще свыше двух тысяч жителей 14 старых домов приступили к переезду в четыре новостройки», - отметил Ефимов.



Речь идет о жителях старых домов в столичных районах Северное Измайлово, Ивановское и Восточный.



По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, специалисты ведомства направили письма с предложениями равнозначных квартир 211 жителям трех домов поселка Акулово. Они уже начали осматривать жилье. Кроме того, к просмотру предлагаемых вариантов также приступили свыше 1,8 тысячи москвичей из восьми пятиэтажек на 9-й Парковой и 3-й Парковой улицах и трех домов в Саперном проезде.



Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский в свою очередь добавил, что более 1000 квартир на востоке столицы передали под заселение в сентябре. Все квартиры уже с готовой отделкой. Всего на востоке Москвы под заселение передали 48 комплексов, еще 90 комплексов на сегодняшний день проектируются и строятся.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сентябре под заселение по программе реновации передают 11 новых домов.

