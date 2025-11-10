Ефимов: Свыше 2 млн квадратных метров недвижимости построят по 13 проектам КРТ
Москва подготовила и разместила 13 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) суммарной площадью свыше 130 га в октябре 2025 года. Ожидается, что на них возведут порядка 2,2 млн квадратных метров недвижимости. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках 13 проектов КРТ, проработанных городом и опубликованных на сайте правительства Москвы в октябре 2025 года, планируется построить объекты общественно-деловой инфраструктуры и производства общей площадью свыше 520 тысяч квадратных метров, а также свыше 1,6 миллиона квадратных метров жилья, в том числе для реализации программы реновации. Реализация проектов позволит создать почти 7,3 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Реализация проектов будет выполняться в 14 столичных районах. Так, по словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, близ деревни Дудкино (Коммунарка) рядом с жилыми домами построят спорткомплекс с бассейном, поликлинику на 750 посещений в смену, две школы почти на 2500 учащихся и два детсада на 1000 воспитанников. В свою очередь магазины, общественный центр, многофункциональный, торгово-бытовой и торгово-офисный комплексы, а также поликлинику построят в районе Южное Бутово.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.
